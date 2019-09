Yeliz Koc: Zweite Brust-OP! Sie legt sich erneut unters Messer

Reddit this

Jede Berührung schmerzt. Yeliz Koc sparte bei ihrer Brust-OP am falschen Ende und muss nun dafür bezahlen.

Yeliz Koc wünschte sich von ganzem Herzen große Brüste. Deshalb nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und legte sich vor drei Jahren unters Messer. Leider kämpft sie seit dem Eingriff mit heftigen Schmerzen. Deshalb will sie sich nun erneut operieren lassen.

Yeliz Koc: Knallharte Abrechnung! Jetzt packt sie alle schmutzigen Details aus

Yeliz braucht neue Implantate

„Ob da ein Wasserstrahl kommt, oder ich meine Haare kämme und dann dagegen komme, das tut immer weh“, erklärt die 25-Jährige geknickt in ihrer -Story. „Ich hatte damals einfach nicht so viel Geld und habe es wirklich bei dem Günstigsten, den ich finden konnte, gemacht.“ Auch optisch sieht die Brust nicht so aus, wie die „Sommerhaus der “-Teilnehmerin sich das vorgestellt hat.

„Das sieht man zwar auf den ganzen Fotos immer nicht, aber meine Brustwarzen sind viel zu weit oben. Die Brust ist irgendwie nur hier unten", klagt sie. Deshalb müssen nun neue Implantate her! Für ihren neuen Busen hat Yeliz bereits viel Geld gespart. Die OP soll schon im November stattfinden.

