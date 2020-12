Yeliz Koc: Klare Ansage! Jetzt packt sie über Jessica Paszka aus

Yeliz spricht Klartext

Derzeit nehmen Jimi und Jessica an "Pretty in Plüsch" teil und laufen sich dort natürlich über den Weg. Doch was hält Yeliz eigentlich davon? Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob sich die aktuelle Situation komisch für sie anfühlt. Darauf hat sie eine klare Antwort: "Nein, gar nicht. Jimi und ich sehen das alles professionell und konzentrieren uns voll und ganz auf Jimi. Es ist ein Job und im TV-Bereich läuft man sich früher oder später immer über den Weg."

Das Thema Eifersucht scheint bei Yeliz sowieso keine große Rolle zu spielen. Ein User will wissen, ob es merkwürdig ist, Jimi in Filmen mit anderen Frauen zu sehen. "Irgendwie hat er immer dieselben Rollen gehabt und sich in ein Mädchen verliebt und auch Kussszenen gehabt", weiß die 27-Jährige. "Für mich ist es nicht komisch, sowas zu sehen. Wenn es jetzt aktuell dazu kommen würde, hätte ich damit wahrscheinlich auch kein Problem, weil ich bei ihm einfach ein gutes Gefühl habe, was ich sonst bei keinem Mann hatte. Er zeigt mir einfach jeden Tag, dass ich die Einzige bin. Ich war mir noch nie so sicher!" Hach...

