Yeliz Koc: Liebes-Urlaub abgebrochen – das ist der Grund

"Wir haben gar keine Lust auf Social Media auf perfekte Beziehung zu machen oder es so aussehen zu lassen, als wäre bei uns immer alles schön", beginnt der 28-Jährige sein Statement auf Instagram. "Denn die 'perfekte Beziehung' gibt es nicht!!! Und Überraschung, ob man es glaubt oder nicht – wir haben sie auch nicht. Die Wahrheit ist, wir haben uns gestritten und sind dann einen Tag früher abgereist", schreibt Jannik weiter. Doch dann gibt er Entwarnung: "Wir haben gefühlt 2 Tage nicht miteinander geredet und uns dann vertragen. Wir haben über eigentlich sinnlose Sachen gestritten und waren einfach beide stur. Und was soll ich sagen, so ist nun mal das wahre Leben. Wir führen auch nur eine 'stinknormale Beziehung' mit Höhen und Tiefen. Das Wichtigste ist doch, dass man an sich arbeitet, den anderen ernst nimmt und gemeinsam nach Lösungen sucht. Liebe ist nicht einfach, findet aber immer ihren Weg."