Jimi Blue Ochsenknecht: Versöhnung! Die Familie ist wieder vereint

Um einen klaren Kopf zu bekommen, zog Jimi 2024 nach Mailand. Dort fand er nicht nur zu sich selbst zurück, sondern sprudelt inzwischen wieder vor neuen Ideen. "Ich liebe es dort. Ich gehe wieder mit erhobenem Kopf und einem Lächeln durch die Straßen. Ich bin voller Tatendrang, habe so viele neue Projekte für TV und Film." Doch das Beste daran? Seine Familie ist wieder an seiner Seite!

Ob Jimi Blue in der kommenden Staffel von "Diese Ochsenknechts" dabei sein wird, ist allerdings noch offen. Die neue Staffel startet am 25. März – Fans dürfen gespannt sein, ob und in welcher Form er in der Show auftauchen wird!