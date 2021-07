Yeliz Koc: "Man will sterben, abtreiben, denkt, man wäre in der Hölle gelandet!"

Yeliz packt aus

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, wie man erkennt, dass man unter "Hyperemesis gravidarum" leidet. "Dieses Gefühl ist nur schrecklich zu beschreiben", antwortet Yeliz. "Man merkt auf jeden Fall, wenn man es hat. Man will sterben, abtreiben, denkt, man wäre in der Hölle gelandet. Es ist nicht vergleichbar mit der normalen Übelkeit."

Eigentlich würde Yeliz gerne noch mehr Kinder bekommen, doch sie hat schreckliche Angst davor. "Ich wünsche mir gerne noch Kinder, aber es ist echt hart für mich. Jeden Tag Schmerzen und Übelkeit ist nicht schön. Ich wünschte, ich könnte auch jeden Tag wie andere happy durch die Gegend laufen und sagen, wie toll meine Schwangerschaft ist. Aber leider ist es nicht so. Es ist schon sehr belastend", erklärt sie geknickt.

