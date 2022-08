Yeliz Koc: Mega Dating-Drama

Das ganze Projekt riecht nach einem Mega-Flop: Die RTL-Fans haben nämlich so gar keinen Bock auf Drama-Queen Yeliz und lästern hässlich ab: "Wer will die denn bitte freiwillig haben?" und "Wer will denn die Alte sehen? Die ist kein Star und wird auch nie einer werden. Dafür würde ich kein Geld bezahlen!" Aber: Von so viel Hass im Netz hat sich die toughe Yeliz ja bekanntlich noch nie stoppen lassen. Also: Let the Show begin …

