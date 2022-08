Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Showdown im Dschungelcamp

Kommt es zum Dschungelcamp-Zoff?

Doch einer dürfte sich schon jetzt als künftiger Känguruhoden-Verputzer qualifiziert haben: Jimi Blue Ochsenknecht! Der 30-Jährige verriet nämlich gerade in einem Q&A auf Instagram, dass er nicht abgeneigt wäre, an Reality-Formaten teilzunehmen. Zum Beispiel "auf einer einsamen Insel", so wie in "Kampf der Realitystars". Doch gegen ein Plätzchen am Camp-Feuer hätte er ziemlich sicher auch nichts einzuwenden, denn fest steht: Jimi braucht Kohle! Bis vor Kurzem soll er fast 200 000 Euro Schulden beim Finanzamt gehabt haben. "Ich habe zwischenzeitlich einfach auf zu großem Fuß gelebt. Zu viel ausgegeben für Autos und feiern", so der Schauspieler. Tja … Warum dann nicht der Familientradition folgen? Schließlich wurde bei "IBES" schon sein Halbbruder Rocco Stark bekannt – und auch Mama Natascha Ochsenknecht mümmelte Mehlwürmer, um sich lukrative Anschluss-Jobs zu sichern.

Doch es gäbe einen kleinen Haken, sollte Jimi tatsächlich in den Busch ziehen. Denn dort könnte er möglicherweise auf seine Ex Yeliz Koc treffen! Auch die Mutter seiner Tochter Snow (10 Monate) brachte sich nämlich erst kürzlich für die Show ins Gespräch: "Ich habe ein Traumformat: das Dschungelcamp!", verriet Yeliz im Interview mit dem "Playboy". "Alles, was dort passiert, berührt meine größten Ängste. Die ganzen Viecher, draußen zu schlafen, kein Essen zu haben. Ich liebe Herausforderungen!"

Die größte Herausforderung wäre aber wohl eine Hängematte in der Einsamkeit, nur wenige Meter entfernt von Jimi Blue! Schließlich liefert sich das einstige Paar seit Monaten einen so erbitterten Rosenkrieg um das gemeinsame Kind, ausstehende Mieten und verletzte Gefühle, der zuletzt sogar vor Gericht führte … Ein Showdown zwischen den beiden im australischen Urwald? Brächte vermutlich auch keinen Frieden. Aber garantiert gute Quoten!

