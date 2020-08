Yeliz Koc: Neues Tattoo! Ihre Liebe geht unter die Haut

Neues Liebes-Tattoo

Ende Juni ließ Yeliz sich einen Blitz auf den Finger und einen Mond auf die Rippen stechen. Eine süße Liebeserklärung an ihre Hündin Luna! Kurze Zeit später legte sie sich zwei weitere Tattoos zu und hat nun "Bad Girl" und "Everything happens for a reason" auf der Haut stehen. Nun war die 26-Jährige schon wieder beim Tätowierer!

Auf dem Unterarm trägt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin jetzt eine Rose. Und auf der Innenseite ihres Oberarms steht in Großbuchstaben der Name ihrer Mutter: Andrea. Was diese wohl von der süßen Liebeserklärung ihrer Tochter hält?