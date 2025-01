Yeliz Koc packt weiter über Ex aus! "Dafür könnte sich Jimi mal bei Jannik bedanken"

Das Thema Jimi Blue Ochsenknecht (33) scheint weder Yeliz Koc (31) noch Sam Dylan (33) loszulassen. Schon am zweiten Tag im Dschungel packte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin über ihren Verflossenen aus. Sie verriet, dass die beiden sich als Familie näher kommen, sie ihrem Ex aber immer noch nicht ganz vertraut. Und wenn man sie nun sprechen hört, weiß man genau, wieso!

Yeliz Koc: "Irgendwann waren da sämtliche Sachen von Jimi in meiner Wohnung!“

Nachdem sich Jimi wieder bei Yeliz gemeldet hat, kam es schnell zu ersten Treffen. Damals ließ sie ihn auf ihrer Couch schlafen. "Er ist ja auch der Vater meiner Tochter und da habe ich gesagt: 'Ja klar kannst du auf dem Sofa schlafen.'" Doch was dann passierte, hat selbst die 31-Jährige nicht kommen sehen! "Dann wurde es so selbstverständlich und die nächsten Male, wenn er da war, hat er immer auf dem Sofa geschlafen. Aber irgendwann waren da sämtliche Sachen von Jimi in meiner Wohnung: Koffer, Taschen, Kartons im Keller." Auf Sams Frage, ob er denn keine eigene Wohnung habe, kann Yeliz nur die Schultern zucken! "Ich weiß auch nicht, wie das alles funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber solche Fragen stelle ich ihm auch nicht. Ich will ja auch niemanden in eine unangenehme Situation bringen."

Das bizarre daran: Sie weiß immer noch nicht, was genau bei Jimi Blue los ist! Im Dschungeltelefon gesteht sie: "Generell würde ich schon gerne wissen, was los war, warum er nichts von seiner Tochter wissen wollte. Das war für mich immer unerklärlich. […] Das war so krass in ihm drin, dass er sie zur Adoption freigeben lassen wollte. Bis heute habe ich keine Entschuldigung für sein Verhalten bekommen." Weiter erklärt sie: "Jannik hat alles gemacht, er war der, der für sie da war, der sie gewickelt hat, gefüttert hat, getröstet hat, wenn sie geweint hat. Dafür könnte sich Jimi mal bei Jannik bedanken."

Bekommt Jimi Blue Ochsenknecht die Kurve?

Doch so langsam scheint der Schauspieler wieder die Kurve zu bekommen. Zumindest hat Yeliz das Gefühl. "Er fängt jetzt auch an, so ein bisschen Reality zu machen. Er hat jetzt auch gemerkt, er muss was machen. Er hat das ganze Jahr kein Unterhalt gezahlt."

In der Vergangenheit gab es Gerüchte, der 33-Jährige habe Schulden. Als Yeliz noch mit ihm zusammen war, klingelte auch schon mal die Polizei an der Tür. "Ich bin für ihn nach Berlin gezogen und wir haben gesagt, wir teilen uns die Miete. Aber irgendwann war es so: Ich habe bezahlt, aber die Hälfte kam nie. Und dann kam es mehr und mehr ans Licht, dass er Schulden hat. Dann stand manchmal die Polizei vor der Tür. Dann hieß es, wenn er die 50 Euro nicht bezahlt, muss er in den Knast. Solche Sachen habe ich dann übernommen – natürlich."

Laut Yeliz habe er nie gelernt mit Geld umzugehen! "Ich glaube, er hatte damals als Kind keine richtige Hilfe." Das Geld, dass er als Kinderstar verdient hat, hat er einfach verprasst. "Da hat keiner richtig aufgepasst!" Jetzt muss er die Rechnung tragen …

