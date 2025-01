Yeliz Koc: Sie schießt im "Dschungelcamp" gegen Jimi Blue – nun reagiert er!

Im "Dschungelcamp" sorgt Yeliz Koc (31) aktuell für ordentlich Gesprächsstoff, denn sie lässt in ihren Aussagen über ihren Ex-Freund Jimi Blue (33) kein gutes Haar an ihm. Nachdem es zwischen den beiden zwischenzeitlich so aussah, als könnten sie sich versöhnen, packt die 31-Jährige nun aus. Die Reality-TV-Queen, die mit Jimi Blue die gemeinsame Tochter Snow hat, äußert im australischen Dschungel heftige Kritik an ihrem Ex. Besonders interessant: Sie spricht private und finanzielle Themen an.

Yeliz Koc: Harte Vorwürfe gegen Jimi Blue Ochsenknecht

Während einer Unterhaltung mit Reality-TV-Kollege Sam Dylan lässt Yeliz Koc die Bombe platzen. Sie behauptet, dass es bei Jimi Blue "finanziell nicht gut" laufen würde – und vermutet, dass er deshalb nun ins Reality-TV einsteigen möchte. Ihrer Meinung nach versucht er damit, sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Doch das ist nicht der einzige Vorwurf, den sie gegen ihren Ex erhebt. Ein weiterer schwerwiegender Vorwurf von Yeliz betrifft den Unterhalt für die gemeinsame Tochter Snow. Sie behauptet, dass Jimi Blue im vergangenen Jahr keinen Unterhalt gezahlt haben soll. Besonders emotional wird sie, als sie preisgibt, dass er sogar dafür war, Snow zur Adoption freizugeben. Für sie ist sein Verhalten komplett unverständlich. Trotz all dieser Vorwürfe gibt Yeliz Koc zu, dass Jimi Blue grundsätzlich ein "sympathischer und lustiger Kerl" ist. Sie betont jedoch, dass er endlich Verantwortung übernehmen und sein Leben wieder in den Griff bekommen müsse.