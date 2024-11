Yeliz Koc & Jannik Kontalis: Jetzt fliegen so richtig die Fetzen!

Am 3. November bestätigte Gerda Lewis in einem Statement die Trennung von Jannik Kontalis. Kurze Zeit später meldete sich Yeliz, die vor Gerda mit Jannik zusammen war, auf Instagram zu Wort und schreibt: "Was halten wir eigentlich von der Trennung"? Jannik schießt daraufhin zurück und antwortet in seiner Instagram-Story mit: "Was halten wir eigentlich von Menschen, die zu allem immer ihren Senf abgeben müssen?"

Doch damit nicht genug: Yeliz' Seitenhieb hat Jannik offenbar doch mehr getroffen: In einer Fragerunde antwortet der "Make Love, Fake Love"-Gewinner auf die Frage "Warum nervt Yeliz so?" mit: "Ich hab die Hoffnung auch schon aufgegeben. Ich muss damit einfach leben, dass sie mich niemals in Ruhe lassen wird."