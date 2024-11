Nach Trennung von Gerda Lewis & Jannik Kontalis: Jetzt mischt sich Yeliz Koc ein

Yeliz und Jannik lernten sich in der RTL-Show "Make Love, Fake Love" kennen. Yeliz musste dort herausfinden, welche Männer tatsächlich an ihr interessiert waren und welche von ihnen vergeben sind und sich nur für den Gewinn von 50.000 Euro interessieren. Am Ende entschied sie sich für Jannik, mit dem sie anschließend für kurze Zeit zusammen war. Wenige Monate nach ihrer Trennung wurde dann Janniks Beziehung mit Gerda Lewis öffentlich. Auch nach knapp zwei Jahren ist Yeliz noch immer nicht gut auf Jannik zu sprechen und stichelt jetzt in ihrer Instagram-Story: "Was halten wir eigentlich von der Trennung?", schrieb sie auf einem schwarzen Hintergrund. Namen nennt sie zwar keine, es ist aber ziemlich klar, wer gemeint ist.

Auch Jannik fühlt sich offenbar angesprochen und antwortet in seiner Instagram-Story: "Was halten wir eigentlich von Menschen, die zu allem immer ihren Senf abgeben müssen?"