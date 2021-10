Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Baby da! War er bei der Geburt dabei?

In den letzten Wochen verging kaum ein Tag ohne Schlagzeilen über Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht. Kurz vor der Geburt gab er die Trennung bekannt. Anschließend lieferten sich die beiden werdenden Eltern einen bitteren Rosenkrieg. Immer wieder schimpfte sie öffentlich über ihren Ex und seine Familie. In den letzten Tagen wurde es auffällig ruhig. Jetzt kommt raus: Das Baby ist da!