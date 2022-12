Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Große Versöhnung kurz vor dem Weihnachtsfest!

Yeliz gibt die Hoffnung nicht auf

Während einer Instagram-Fragerunde bekommt Yeliz eine Nachricht von einem Fan, der sich wünscht, dass Jimi Blue zur Besinnung kommt - besonders für die gemeinsame Tochter Snow! Da kann die Influencerin nur zustimmen. "Das wünsche ich mir innerlich auch sehr für sie, aber ich gebe mein Bestes und alles, was in meiner Macht steht, damit sie immer glücklich und zufrieden sein wird", antwortet Yeliz.

Ob ihr Wunsch wohl in Erfüllung gehen wird? Gerade in der Weihnachtszeit würde es sich ja anbieten, endlich einen Schritt aufeinander zuzugehen. Doch als Yeliz den Fans von ihren Weihnachtsplänen erzählt, wird Jimi in keinem Wort erwähnt. Was nicht ist, kann ja noch werden...

Bei Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc kehrt einfach keine Ruhe ein: