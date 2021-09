Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt erreicht der Streit ein neues Level

Oh je! So hat sich das Jimi Blue Ochsenknecht sicherlich nicht vorgestellt! Erst neulich appellierte der Sohn von Natascha Ochsenknecht an Yeliz, dass sie den Streit zwischen ihm und ihr nicht weiter in der Öffentlichkeit austragen soll. Doch zu seinem Erschrecken, hat er mit dieser Nachricht scheinbar genau das Gegenteil erreicht...