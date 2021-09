Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt meldet sich Elena Miras zu Wort

Elena steht zu Yeliz

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Elena von dem Drama zwischen Yeliz und Jimi Blue hält. "Kann nicht viel dazu sagen, da ich nicht dabei war. Jedoch bin ich ganz klar auf Yeliz' Seite", stellt die 29-Jährige klar. "Ich weiß, wie das ist, wenn plötzlich alle gegen dich sind und du nur noch den Ausweg siehst, etwas zu sagen, damit es endlich aufhört."

Wir erinnern uns: Zwischen Elena und Mike Heiter krachte es nach der Trennung auch gewaltig. Die beiden plauderten öffentlich pikante Beziehungsdetails aus, die eigentlich nicht für andere Ohren bestimmt waren. Kein Wunder also, dass Elena fest zu Yeliz hält und ihr in dieser schwierigen Zeit beistehen will...