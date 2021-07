Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Liebes-Aus? Die Indizien verdichten sich

"Habt ihr euch Getrennt?", "Hab auch gelesen, dass sie getrennt sind..." sowie "Oh, hier werden immens viele Kommentare wortlos gelöscht" sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem letzte Post von Jimi Blue via "Instagram" finden lassen, auf dem er noch mit Yeliz zu sehen ist. Und auch Yeliz bringt die Gerüchteküche weiter zum Brodeln. So teilt sie in ihrer Story eine doppeldeutige Botschaft, in der es heißt: "Man darf die Mehrheit niemals mit der Wahrheit verwechseln." Was Yeliz damit wohl sagen will? Unklar! Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wann Jimi Blue und Yeliz den Spekulationen um eine mögliche Trennung ein Ende setzten und endlich mit der Wahrheit rausrücken. Wir können gespannt sein...