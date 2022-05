Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Neues Drama um Baby Snow

"Er meldet sich nicht und fragt nicht, wie es meiner Tochter geht. Ich hoffe, das ändert sich noch", offenbart Yeliz nun im "Playboy" für den sie in der neusten Ausgabe ebenfalls die Hüllen fallen ließ! Autsch! Definitiv harte Worte, die so an Jimi sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Schließlich betonte der Sohn von Natascha Ochsenknecht nach der Geburt seiner Tochter des Öfteren, dass Snow für ihn das wertvollste Geschenk ist. Wie Jimi wohl mit diesen jüngsten Vorwürfen umgehen wird? Wir können gespannt sein! Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu!