Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Zweite Chance! Snow hat sie wieder zusammengebracht

Jimi und Yeliz lachen zusammen

In ihrer Instagram-Story teilt Yeliz gleich mehrere Videoclips von Jimi Blue und Töchterchen Snow. Ein gutes Zeichen! Die Influencerin legt sogar noch einen drauf und verrät, dass sie zusammen mit Jimi oft über das "Shhh"-Geräusch lacht, das sie machen, um ihre Tochter zu beruhigen.

Vor einigen Wochen feuerte Yeliz noch heftig gegen die gesamte Ochsenknecht-Familie und Jimi. Nun sieht es aber endlich so aus, als hätten die beiden eine zweite Chance bekommen - Tochter Snow sei Dank! Was daraus wird? Unklar. Es ist aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung...

Zwischen Yeliz und Jimi Blue hat es vor einiger Zeit noch heftig gekracht: