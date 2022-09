Yeliz Koc: Zweites Baby mit Jimi Blue Ochsenknecht

Geht etwa wieder was zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht? Oder will sie ihn wieder zurück? Weder noch! Die TV-Beauty wurde quasi vor die Wahl gestellt. In einer Fragerunde fragte ein Fan, ob sie lieber ein zweites Kind mit ihrem Ex haben würde, oder Snow ein Einzelkind bleiben soll. Die Antwort: "Dann nochmal den EX." Der Wunsch nach einem zweiten Kind ist also größer als die negativen Gefühle gegenüber Jimi. Ein Liebescomeback ist trotzdem ausgeschlossen...

Heidi Klum: Liebeskrise mit Tom! Ex-Freund Vito Schnabel ist zurück in ihrem Leben. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: