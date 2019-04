Yvonne Catterfeld: Auszeit aus einem süßen Grund!

hält ihre Fans immer via auf dem Laufenden. Doch in letzter Zeit wurde es ruhig um den "The Voice"-Coach. Was steckt dahinter?

Auszeit aus einem süßen Grund

Die Sängerin gönnte sich einfach mal etwas Zeit für sich. "Sehnsucht nach Sonne und Meer und mehr Sonne... In letzter Zeit hab ich mich etwas rar gemacht hier, lenkt manchmal viel zu sehr ab, findet ihr nicht? Aber ich versuche wieder, etwas mehr zu posten", erklärt sie jetzt auf ihrem Instagram-Account.

Die Fans stehen hinter Yvonne

Ihre Fans können die Entscheidung voll und ganz nachvollziehen. "Ich finde es super von dir, dass du dich einfach mal zurückziehst. Dieses Gefühl, nichts verpassen zu wollen, ist oft sehr belastend. Vor allem ist es immer wieder erschreckend, wieviel Zeit man verliert, wenn man ständig dabei ist durch Instagram zu scrollen", findet ein Follower. Ein anderer lässt sie wissen: "Ist ja auch mal schön, sich nicht von all dem hier ablenken zu lassen! Trotzdem schön, nochmal von dir zu hören!"