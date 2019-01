Yvonne Catterfeld: Erschütternde Beichte von Oliver Wnuk

Reddit this

Doch nun überraschte der Schauspieler mit einem heftigen Geständnis...

Obwohl der 42-Jährige im einen Kommissar mimt, hatte er früher selbst Ärger mit dem Gesetz. "Das letzte Mal wurde ich vor 33 Jahren straffällig, als ich im Supermarkt eine Dose Cola geklaut habe. Dabei war ich so clever, sie unter meinem T-Shirt zu verstecken. Das fiel natürlich kaum auf", gestand er jetzt im Interview mit "Schöne Woche". Die missglückte Jugendsünde war ihm jedoch offenbar eine Lehre. Auf die Frage, ob er danach noch etwas gestohlen habe, antwortet er lachend: "Nur Herzen!"

Oliver Wnuk: "Ich bin längst bei mir angekommen"

Offenbar auch das von Yvonne Catterfeld, über die er in höchsten Tönen schwärmt. Für ihre Beziehung legt er sich deshalb auch richtig ins Zeug. "Man muss den anderen also lieben und darf nicht davon ausgehen, dass alles auf einen zufliegt. Ich bin ja eher ein unsportlicher Mensch. Aber in Sachen Liebe bin ich ein Marathonläufer!", erklärt er.

Aber ob ihn früher auch genommen hätte? Oliver Wnuk gesteht nämlich: "Nicht mit Materiellem. Dafür mit Dingen, die noch gar nicht existent waren, zum Beispiel mit meinen Talenten. Als Jugendlicher war ich ein schlimmer Angeber und Selbstdarsteller. Mir war schon früh klar, dass ich Schauspieler werden möchte. Das sollte jeder wissen. Dafür habe ich alles getan!" Heute findet er: "Es war wahnsinnig peinlich!"

Yvonne Catterfeld: Oliver Wnuk ist ihr Mann

Der "neue" Oliver Wnuk hat Yvonne Catterfelds nun fest im Griff. Auch wenn die beiden nach über zehn Jahren Beziehung noch immer nicht verheiratet sind, ist die Liebe der beiden doch unerschütterlich. "Ich sage nur immer 'Mann', weil es einfach mein Mann ist, ob verheiratet oder nicht, ist einfach mein Mann!", erklärte die Sängerin im Interview. "Aber es ist für ihn natürlich auch klar." Durch Oliver Wnuk hatz sich ihr Lieben komplett gedreht. "Ich überlege auch wirklich bei allem auch immer, ist es das Wert, das wirklich jetzt auch zu machen? Von zuhause weg zu sein? Weil ich auch für mich entschieden habe, dass die Familie Priorität hat und alles andere kommt eben danach!" Hach, klingt nach einem wahren Traumpaar!