Yvonne Catterfeld: In Love! Endlich spricht sie über ihren neuen Freund

Denn wie die Sängerin nun verrät, ist ihr neuer Freund Engländer. "Mein Freund kommt aus England und dadurch sprechen wir natürlich zu Hause vorwiegend Englisch. Also ich mit meinem Sohn meistens Deutsch, aber ich finde das eine totale Bereicherung und ich liebe das einfach", so die 44-Jährige im Interview mit RTL. Für sie fühlt es sich absolut natürlich an, so natürlich, dass sie sogar schon einige deutsche Worte vergisst.

Zuvor war der ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star mit Schauspieler Oliver Wnuk (48) zusammen. Das Paar ging 14 Jahre gemeinsam durchs Leben und hat einen heute mittlerweile 10-jährigen Sohn. Doch 2021 verkündeten sie die Trennung.

Nun ist Yvonne endlich wieder happy! Vor über einem Jahr hat sie die Beziehung zu ihrem neuen Partner öffentlich gemacht. Doch außer dem kleinen Detail über seine Herkunft, schweigt die Erfurterin beharrlich, wenn es um ihre neue Liebe geht.

Im VIDEO erfahrt ihr, was aus den ehemaligen GZSZ-Stars geworden ist: