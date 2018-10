Yvonne Catterfeld: Ist sie wieder schwanger?

Ist etwa wieder schwanger? Mit einem Foto schürrt der " "-Coach ein süßes Gerücht.

Ist Yvonne Catterfeld schwanger?

Schon am 28. September zeigte sich Yvonne Catterfeld auf einem Foto bei . Dabei ist nicht nur das Strahlen der 38-Jährigen verdächtig, sondern auch der Text, den sie unter das Bild schreibt.

"I love my life... #glücklich #dankbar #happy #happymom#happywoman", heißt es dort. So so, ist sie einfach nur happy, weil sie einen Tag am Meer genießt, oder steckt da mehr hinter. Wird die Happy Mom vielleicht zum zweiten Mal Mama? Einen Babybauch kann man jedenfalls noch nicht erkennen.

Yvonne Catterfeld: Familienglück!

Yvonne Catterfeld ist ein absoluter Familienmensch. Ihr Freund und ihr kleiner Sohn bedeuten ihr alles. Der kleine Charlie kam schon 2014 zur Welt. Ob der bald ein Geschwisterchen bekommt? Man darf gespannt sein...