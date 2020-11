Yvonne Catterfeld: Jaa, jetzt platzt es aus ihr heraus!

Wie Yvonne nun berichtet, liebt sie es einfach Mama zu sein. So erklärt sie gegenüber "red!": "Also ich bin eine super Mama, darauf bin ich stolz. Ich habe einen tollen Sohn, eine tolle Familie." Wow! Was für zuckersüße Neuigkeiten! Wie es scheint, geht Yvonne in ihrer Mama-Rolle voll auf! Doch damit nicht genug! Wie die Beauty weiter verrät, ist sie mittlerweile auch eine Gastgeberin aus Leidenschaft geworden!