Yvonne Catterfeld: Traurige Beichte! So sehr leidet sie wirklich!

Seit Jahren ist nun schon ein fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Auftritte vor einem Millionen-Publikum sind für sie somit kein Novum mehr. Das ihr dies jedoch immer noch schwerer fällt, als viele vermuten, verrät Yvonne nun in einer ehrlichen Lebens-Beichte!

Yvonne Catterfeld: Tränen-Drama auf der Bühne!

Yvonne Catterfeld hat Angst!

Wie Yvonne nun berichtet, leidet sie, trotz ihrer Show-Business Expertise, unter extremen Lampenfieber. So erläutert sie gegenüber " "-"red!": "Es gab tatsächlich Momente, wo ich wirklich verzweifelt war, also wo ich wirklich dachte, die Qual davor ist größer als dass ich es dann genießen kann. (...) Dann fängt der Körper an zu reagieren und dann geht es bei mir dann in den Herzschlag vor allem und dann wird die Stimme trocken." Welch traurige Neuigkeit. Doch zum Glück hat Yvonne einen guten Weg gefunden, um mit diesem Problem umzugehen...

Yvonne Catterfeld hat sich ihren Ängsten gestellt

Obwohl Lampenfieber für viele eine Riesen-Hürde darstellt, hat Yvonne einen Weg gefunden, diese Angst in den Griff zu bekommen. So ergänzt sie, dass sie sich bei Lampenfieber eine ganz bestimmte Frage stellt: "Ist es jetzt ein Gefühl 'Angst', oder ist es nur ein Gedanke? (...) Und ich habe inzwischen begriffen, dass es von mir ein Gedanke ist. (...) Und den lasse ich jetzt einfach los, (...) weil ich weiß, dass ich, wenn ich entspannt bin, am besten bin. Das hat mir geholfen." Ein Glück!