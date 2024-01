Yvonne Woelke: Doch kein Baby! Sie zieht die Notbremse

"Ich bin Baujahr 79 und am 18. November 44 geworden", verrät Yvonne gegenüber "Bild". "Der Kinderwunsch ist weg. Mal ganz ehrlich, mit 44 reicht es jetzt auch. Man muss ja auch immer an das Kind denken. Wenn ich 64 bin, wäre das Kind 20. Das will keiner so richtig. Ich habe zwei super süße Nichten, die sind super. Sie haben meine volle Aufmerksamkeit. Die sind zehn und zwölf. Es ist schön, Tante zu sein. Inzwischen sind sie alt genug, dass ich mit ihnen Billard spielen kann."

Und wie steht ihr Noch-Ehemann Stephan dazu? Unklar! Zwischen den beiden scheint es schon seit langem nicht mehr ganz gut zu laufen. "Der Beziehungsstatus ist schwierig. Es hat sich einiges verändert in diesem Jahr und auch hier muss man irgendwann ehrlich miteinander umgehen. Es kann und soll nicht auf Dauer so weitergehen und man muss für beide Seiten eine akzeptable Lösung finden. Hier muss man sich fragen, ob es wirklich wieder besser wird oder doch zu viel auf der Strecke geblieben ist", gesteht Yvonne. Die beiden haben nicht einmal das Weihnachtsfest miteinander verbracht. Da ist es wohl auch kein Wunder, dass das Thema Baby derzeit nicht an erster Stelle steht...