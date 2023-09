Yvonne Woelke: Urlaub mit ihrem Ehemann! Peter guckt in die Röhre

Die Blondine ist momentan mit Busenfreundin Micaela Schäfer und ein paar anderen Leuten in Saalbach-Hinterglemm (Österreich). Micaela veröffentlichte bereits einige Schnappschüsse des Trips. Doch wer genau hinschaut, sieht darauf auch Yvonnes (Noch?)-Ehemann Stephan, der liebevoll seine Hand an ihren Arm legt. Moment mal, wollte Yvonne vor wenigen Wochen nicht noch "schauen, was passiert" mit Peter?