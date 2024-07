Yvonne Woelke & Peter Klein: Wagen sie jetzt den nächsten Schritt?

Offenbar sollen Yvonne und Peter in der zweiten Staffel der Reality-TV-Show "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen sein und dort in den verschiedensten Spielen gegen weitere Promi-Paare antreten.

Gedreht wird das Ganze in Österreich, in den Bergen. Genau wie im letzten Jahr werden die Promis in einer Berghütte untergebracht, wo sie ebenfalls gefilmt werden. Wer mit Peter und Yvonne in die Berge ziehen wird, ist noch unklar. Ob es da zu Streitigkeiten kommen wird?