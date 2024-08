Zac Efron: Horror-Unfall auf Ibiza! Er musste wiederbelebt werden

Eigentlich wollte der "High School Musical"-Star nur ein bisschen Urlaub in seiner Luxus-Villa auf Ibiza machen. Er feierte mit seinem DJ-Kumpel Martin Garrix (28) im berühmten Club "Ushuaïa", bis der Schauspieler sich wenige Stunden später in Lebensgefahr brachte: Laut "Europa Press" soll Zac nachts in den Pool gesprungen und dabei mit dem Brustkorb auf den Boden aufgeschlagen sein, sodass er bewusstlos wurde und regungslos im Wasser trieb.