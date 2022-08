ZDF-Moderator Joachim Jauer ist tot

Besonders bekannt wurde Joachim Jauer als DDR-Korrespondent. So berichtete er als einziger westdeutscher Reporter am 2. Mai 1989 über den Abbau der Grenzanlagen durch ungarische Grenztruppen. Damals sprach er die unvergesslichen Worte: "Heute endet hier an dieser Stelle die vierzigjährige Teilung Europas in Ost und West. Dies wird unabsehbare Folgen haben - für Europa, für die Deutschen in der Bundesrepublik und insbesondere in der DDR."

Insgesamt 30 Jahre lang berichtete Jauer über über die DDR, Mittel- und Osteuropa berichtet. "Die Beschreibung und Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas waren seine Lebensthemen, die er bis ins hohe Alter mit aller Leidenschaft und großem Nachdruck verfolgte", so Peter Frey.

