Frank Zander: Er beschenkt Obdachlose mit Weihnachtsessen - Jetzt gibt es Kritik!

Auch in diesem Jahr wird das Weihnachtsessen von prominenten Helfern wie Marianne Rosenberg, Dieter Hallervorden und Hugo-Egon Balder unterstützt. Politische Vertreter wie Kai Wegner, Berlins Regierender Bürgermeister, und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke haben ihre Teilnahme angekündigt. Die Zander-Familie bleibt trotz des Appells fokussiert auf die bevorstehende Feier am 21. Dezember, bei der rund 2.500 Gäste erwartet werden.

"Für uns stehen die Menschen, die wir an diesem Abend erreichen möchten, an erster Stelle", erklärt Marcus Zander abschließend. Ob der Vorschlag von Peta langfristig in die Planungen aufgenommen wird, bleibt abzuwarten – für 2023 bleibt der Gänsebraten jedoch wie gewohnt Teil des Menüs.