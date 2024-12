Hansi Hinterseer & Thomas Gottschalk: Jetzt wird gedreht!

Hansi Hinterseer, bekannt als Schlagerstar und Entertainer, lässt in seiner neuen Dokumentation "Hansi Hinterseer – Willkommen in meinem Leben" Einblicke in seine Karriere und persönliche Geschichten zu. Neben anderen prominenten Gästen wie Joey Kelly und DJ Ötzi gehört auch Thomas Gottschalk zu den Wegbegleitern, die über gemeinsame Erlebnisse sprechen. Gottschalk erinnert sich dabei an Hinterseers Auftritt bei "Wetten, dass...?", den er 2010 moderierte.