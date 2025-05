Zweifel vor dem Finale: Warum nicht alle "Let’s Dance"-Stars mit ihren Tänzen glücklich sind

Für Diego und Ekat fiel die Juryentscheidung auf den Cha Cha Cha zu "Bang Bang" von David Sandborn. Der Haken: Ausgerechnet dieser Tanz zählt zu ihren schwächsten Leistungen in der gesamten Staffel. Bereits in Show 1 mussten sie mit einem Cha Cha Cha antreten – damals zu "Step by Step" – und kassierten lediglich 19 Punkte. Kein idealer Auftakt, der nun im Finale neu aufgerollt wird.