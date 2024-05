Zwillinge Heidi & Heike: Bittere Enttäuschung! Droht ihnen das KdR-Aus?

Auf diesen Moment haben die "Kampf der Realitystars"-Zuschauer schon so lange gewartet! Endlich ziehen die Superzwillinge Heidi Kapuste (58) und Heike Guderian (58) in die Sala und zeigen, was in ihnen steckt! Doch ihr Glück ist nicht von Dauer. Die anfängliche Begeisterung der Fans hält sich in Grenzen. Mittlerweile häufen sich im Netz sogar die gemeinen Kommentare. So haben die beiden sich das nun wirklich nicht vorgestellt!