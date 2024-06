Zwillinge Heidi & Heike: Erste Worte nach dem "Kampf der Realitystars"-Aus

"Wir beide nehmen es sportlich und gehen erhobenen Hauptes", erklären die Zwillinge im Exit-Interview. "Wir hatten das Glück, dass wir uns wirklich mit jedem einzelnen in der Sala sehr gut verstanden haben. Wir konnten immer zu jedem gehen. Es war eine tolle Zeit! Wir sind ja mit Abstand auch die ältesten, abgesehen von Lilo, und wir hatten auch keinen unwürdigen Abgang. Wir sind ja nun auch gar nicht aus der Realitywelt und wir denken, dass die Jungen uns auch davor schützen wollten. Also für uns ist das völlig in Ordnung und wir sagen noch mal Dankeschön an jeden Einzelnen."

Nur über Mitstreiterin Nina sind die beiden ein bisschen verwundert. "Verletzt kann man nicht sagen, aber die Stimme von Nina hat uns doch ein bisschen getroffen. Wir waren für sie da in schwierigen Zeiten, wir haben ihr wie so ein Depp das Handtuch gehalten, dass sie sich duschen konnte. Und sie sagt, wir sind Mitläufer, das waren wir nie und da distanzieren wir uns von", so Heidi und Heike.