"Zwischen Tüll und Tränen"-Star Uwe Herrmann: Jetzt zieht er bittere Konsequenzen!

Durch den TV-Erfolg kommen immer mehr Frauen in den Laden von Uwe Herrmann, die gar nicht auf Brautkleid-Suche sind, sondern nur den Star sehen wollen. Gegenüber "Bild" erklärt der VOX-Star: "Da ich nachmittags bis zu 1,5 Mio. TV-Zuschauer bei VOX habe, wollen mich viele live erleben. Doch mein Geschäft ist kein Museum, ich bin kein Gorilla im Zoo. Ich musste was gegen die vielen Spaßberatungen von Frauen unternehmen, die weder einen Mann haben, noch in nächster Zeit heiraten wollen."