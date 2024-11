2,2 Mio. Euro: Ron Weasley und das Finanzamt des Schreckens! Rupert Grint verurteilt

Der Brite erhielt vor einigen Jahren eine Zahlung eines Unternehmens als "Gegenleistung für Rechte, Aufzeichnungen und Geschäftswerte" in Höhe von 4,5 Millionen Pfund – diese Summe wurde in seiner Steuererklärung von 2011 allerdings nicht korrekt versteuert. Angeblich kam es zu einem Missverständnis, denn Grint glaubte, das Geld unterliege der sogenannten Kapitalertragsteuer. Laut Finanzamt falle jedoch die Einkommenssteuer an – und kurzerhand wurde daraus ein Streit, der sogar vorm Londoner Gericht landete.

Jetzt steht fest: Rupert Grint lag falsch, die umgerechnet knapp 2,2 Millionen Euro muss er nun nachzahlen! In den finanziellen Ruin wird ihn das aber sicher nicht treiben...