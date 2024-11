70 Tage nach Einweisung: Marc Terenzi raus aus Sucht-Klinik!

Nun plant der Sänger, sein Leben Schritt für Schritt neu zu ordnen. Eine der ersten Stationen soll Toronto, Kanada, sein. Dort lebt seine beste Freundin Mandy Johnson, die ihm schon oft in schweren Zeiten beistand und ihm auch in Zukunft Unterstützung bietet. "Ich will mich nicht unter Druck setzen, werde weiter an mir arbeiten und versuchen, mein Leben zu regeln", erklärte er.