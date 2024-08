Marc Terenzi: Angebot von den Sixx Paxx! Wird er wieder strippen?

Lange Zeit war Marc Terenzi Teil der Stripper-Gruppe. Wird er jetzt wieder zurückkehren? Wenn es nach Geschäftsführer David Farrell ginge - auf jeden Fall! Der meldet sich jetzt nämlich mit einer persönlichen Videobotschaft an den Sänger: "Wenn du wieder fit bist und wenn du wieder zurück ins Leben kommen willst, dann denk an uns, genauso wie wir an dich denken. Wir wissen, was du kannst", sagt Farrell. "Und auch damals war die Zeit, aus der du gekommen bist, keine einfache in deinem Leben", sagt er weiter.