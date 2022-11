Aaron Carter (✝): Neue Details zur wahren Todesursache enthüllt

Am vergangenen Samstag wurde bekannt gegeben, dass Kinderstar Aaron Carter leblos in seinem Haus aufgefunden wurde. Der Sänger starb in seiner Badewanne. Zwar ist es kein Geheimnis, dass der einstige Teenie-Schwarm mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, dennoch wurde berichtet, dass der 34-Jährige vier Tage vor seinem Tod clean gewesen sein soll. Jetzt kamen jedoch neue Details zu seinem Tod ans Licht.