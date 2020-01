Aqua Band: Das macht "Barbie Girl"-Sängerin Lene Nystrøm heute

Für die meisten in Deutschland mag die norwegische Eurodance-Band Aqua ein typisches 90er-Jahre-One-Hit-Wonder gewesen sein. An den rauschenden Erfolg ihres Kultsongs "Barbie Girl" von 1997 konnten Lene Nystrøm und Co. später nicht mehr anknüpfen. Oder etwa doch?

So schnell wie Lene Nystrøm und ihre Jungs 1997 mit ihrer Eurodance-Hymne "Barbie Girl" die Charts stürmten, so schnell waren die vier norwegischen Musiker auch wieder verschwunden. Lediglich ihr Nachfolger-Hit "Doctor Jones", der sich immerhin 19 Wochen auf Platz Sieben der deutschen Charts hielt, mag dem einen oder anderen noch im Ohr geblieben sein. Während Aqua in Deutschland schon früh von der Bildfläche verschwand, erzielte die Eurodance-Band in Dänemark noch ein paar weitere Nummer-Eins-Hits, doch 2008 war auch dort endgültig Schluss. Seither sind 20 Jahre vergangen, doch was wurde eigentlich aus den Aqua- Lena Nystrøm, Søren Rasted, Claus Norreen und René Dif?

Lene Nystrøm: Nach "I'm a Barbie Girl" wurde sie Ehefrau und Mutter

Sängerin Lene Nystrøm startete eine Solokarriere und veröffentlichte schon 2003 das Album "Play with me". Ihre mäßigen Erfolge beschränkten sich allerdings auch auf das kleine Dänemark. Mit größerem Erfolg widmete sich die Norwegerin dem Songschreiben. Ihre Single "No good Advice" für die Girlsband "Girls Aloud" erreichte immerhin Platz Zwei in Großbritannien. Zusätzlich saß Lene Nystrøm 2011 in der Jury von "Voice - Danmarks største stemme", der dänischen Version von "The Voice" und schnupperte Film- und Fernsehluft in Skandinavien. In Erinnerung blieb die brünette Sängerin vorallem als Karin Bjørge in der norwegischen Filmreihe "Der Wolf" (Varg Veum).

Auch wenn die Musik-Karriere nur von kurzer Dauer war, hat Aqua Lene Nystrøm trotzdem das schönste Geschenk beschert: Eine Familie! Bereits 2001 heiratete die Norwegerin ihren Bandkollegen Søren Rasted, nur kurze Zeit später erblickten Tochter India (2004) und Sohn Billy (2007) das Licht der Welt. Nach 16 Jahren Ehe haben sich die beiden ehemaligen Bandmitglieder zwar getrennt, doch eine Familie sind sie dank des gemeinsamen Nachwuchses noch immer.

Auch die übrigen Aqua-Band-Mitglieder blieben überwiegend dem musikalischen Zweig treu. Lenes Ex-Mann und Vater ihrer Kinder Søren Rasted arbeitet heute als Musikproduzent für verschiedene Stars und Sternchen wie Linda Andrews, welche durch die Castingshow "X-Faktor" bekannt wurde. Auch René Dif wagte sein Glück zunächst als Solo-Künstler und DJ, stieg jedoch später in die Gastronomie ein. Lediglich Claus Norreen hat sich mittlerweile vollständig aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Er hat heute einen Sohn und lebt in London.

Aqua: Starkes Comeback der Band in Dänemark

2007 fanden sich Aqua noch einmal zusammen und landeten tatsächlich kurz darauf wieder Nummer-Eins-Hits in Dänemark. Teilweise konnten sie ihren Erfolg auch auf die skandinavischen Nachbarländer Norwegen und Schweden ausweiten. Es folgte sogar eine weltweite Tournee, die zum vollen Erfolg wurde! So zeigte Aqua auf ihrem -Account Fotos von ausverkauften Konzerten in Australien und Neuseeland. Musikalisch sind Aqua ihrem Sound in all den Jahren treu geblieben. Ihre letzte erfolgreiche Single "How R U Doin?" ist vom "Barbie Girl"-Bubble-Gum-Pop nicht allzu weit entfernt. Bleibt zu hoffen, dass Lene Nystrøm und ihre Jungs den treuen Aqua-Fans auch in den nächsten 20 Jahren noch die eine oder andere musikalische Überraschungen verschaffen werden.

