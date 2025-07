Abschied bei "Goodbye Deutschland": Sondersendung rührt Fans zu Tränen

Der Sender VOX will Hasi nun ein letztes Mal die Bühne geben – und tut das auf besondere Weise. Am 4. August 2025 läuft um 21:40 Uhr eine Sondersendung, die ganz der verstorbenen Auswanderin gewidmet ist.

"Mit großer Traurigkeit nehmen wir Abschied von einer ganz besonderen Auswanderin", heißt es in einem offiziellen Statement der Redaktion. "Hasi hat viele Jahre mit Herz, Humor und Lebensfreude die Zuschauer von 'Goodbye Deutschland' begeistert."