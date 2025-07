Thommy Schmelz' Zustand weiter kritisch: Verzweifelter Hilferuf von Ehefrau Kathrin

Was mit einer dramatischen Diagnose begann, ist inzwischen zu einem akuten medizinischen Notfall geworden. Nicht ein, sondern zwei unterschiedliche Pilze befallen Thommy Schmelz’ Lunge – und setzen dem Gewebe massiv zu. Wie Kathrin bereits vor Tagen auf Instagram mitteilte, hat einer der Pilze ein Loch in das Lungengewebe gefressen. Jetzt sagt sie unter Tränen in einer Videobotschaft bei RTL und Instagram: "Die Zeit läuft uns ein bisschen davon."