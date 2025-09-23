Achim Petry: Warum der Sohn von Wolfgang Petry jetzt wirklich Trash-TV macht

Auch bei Achim Petry dürfte dies nicht ganz unwichtig sein. Seine Musik steht nach wie vor im Vergleich zu den Legenden-Hits seines Vaters. Ein Platz im Scheinwerferlicht von Deutschlands bekanntester TV-WG könnte schlagartig für einen Reichweiten-Booster sorgen – ob für seine aktuellen Songs oder zukünftige Projekte. Die Veröffentlichung seines neuesten Songs ist immerhin nur kurze Zeit her. Was also läge näher, als die Aufmerksamkeit gezielt auch für Promo zu nutzen?