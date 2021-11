Adam sucht Eva: Der Streit eskaliert!

"Ich hatte da kein Bock drauf, was soll ich machen. Es hat sich wie Zwang angefühlt und das mag ich gar nicht", so Falko Ochsenknecht. Beim Abendessen wollte er Anna nicht kennenlernen - stattdessen war seine schlechte Laune deutlich zu spüren. "Ich kann mich auf niemanden einlassen, weil ich mit mir selbst was ausmachen muss", so Falko Ochsenknecht. Dann wollte er sogar freiwillig das Handtuch schmeißen: "Ich kann mich auf keine Frau einlassen, dafür habe ich zu viel durch, ich kann mich nicht öffnen. Ich bin hier falsch."