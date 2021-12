Adam sucht Eva: Jay packt aus! So war der Sex mit Corinna wirklich

Vor "Adam sucht Eva" war Jay schon in einigen TV-Formaten zu sehen - dazu zählen beispielsweise "First Dates Hotel“, "Temptation Island", "Verdachtsfälle" und "Ex on the beach". Ums Geld geht es dem Stripper dabei weniger. "Aber die Erfahrungen, die ich dabei sammeln konnte, zählen für mich am meisten. Diese Extremsituationen machen für mich den Reiz aus. Das erlebt man in keinem Urlaub!", erzählt er.

Was die größten TV-Skandale aller Zeiten waren, erfahrt ihr hier im Video: