Falko Ochsenknecht: Prügel-Drama um "Adam sucht Eva"-Star!

Der Name des TV-Stars war nicht immer ein Vorteil. Verwandt mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht ist der Darsteller aus "Berlin - Tag & Nacht" nicht. "Der Name hat meinen Mobbern in der Schule Steilvorlagen geliefert", erzählt Falko Ochsenknecht in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung.

