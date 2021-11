Adam sucht Eva: Jetzt spricht Gisele Oppermann Klartext!

Was magst du an deinem Körper am liebsten?

Gisele Oppermann: Ich hab‘ keine Lieblingskörperstelle, ich mag einfach alles an meinem Körper.

Würdest du an deinem Körper etwas verändern wollen? Wenn ja, was?

GO: Nein, ich würde niemals etwas an meinem Körper verändern lassen.

Wovor hast du am meisten Respekt vor deiner „Adam sucht Eva“-Teilnahme?

GO: Ich hatte vor der Sendung keine Angst, dadurch, dass wir alle die gleichen Voraussetzung hatten und genauso, wie Gott uns schuf dort aufgetreten sind.

Wenn du drei Dinge auf die Liebes-Insel mitnehmen könntest, welche wären das?

GO: Buch, Zigaretten, Stift.

Du bist ja bekanntlich sehr nah am Wasser gebaut. Wird man dich bei „Adam sucht Eva“ wieder von deiner emotionalen Seite sehen?

GO: Abwarten und einschalten!