Adele: Juhu, ein Baby

"Ein junger Vater zu sein und dabei ein Business aufzubauen, das war hart", erinnert sich der Sportagent, der bereits drei ältere Kinder aus einer früheren Beziehung hat. Die Kinder seien so schnell groß geworden. Doch, so Rich Paul: "Wenn ich weitere Kinder bekomme, werde ich ein anderer Dad sein. Ich freue mich schon darauf, ein anderer Dad zu sein. Ich werde geduldiger sein." Ui, das klingt ganz danach, als hätten er und Adele das Thema schon eingehend besprochen! Denn auch die Sängerin plauderte erst kürzlich über ihre Baby-Pläne: In einer TV-Show erklärte Adele dem Moderator, sie würde ihre ausgefallenen Konzerte in Las Vegas noch in diesem Jahr nachholen, denn "ich habe schon Pläne für das nächste Jahr. Stellen Sie sich vor, ich muss absagen, weil ich ein Baby bekomme!" Oha, da scheint wohl jemand total im Mama-Fieber zu sein! "Ich hätte sehr gern mehr Kinder", hatte Adele schon früher im Gespräch mit Talk-Queen Oprah Winfrey zugegeben. Jetzt scheint es, als könnte sich ihr Sohn Angelo (9) schon bald über ein Geschwisterchen freuen. Genug Platz ist ja vorhanden …